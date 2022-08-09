نصائح لتهدئة الأحبال الصوتية الملتهبة وعلاج بحة الصوت

كتبت نهير عبد النبى

قد تعانى من بحة فى الصوت أو تفقد صوتك (تصاب بالتهاب الحنجرة) عندما تلتهب الأنسجة التى تغطى أحبالك الصوتية أو تتورم، فى سيناريو آخر مع استخدام صوت كثيف طويل الأمد، يمكن أن تتكون الزوائد الشبيهة بمسمار القدم والمعروفة باسم العقيدات على الحبال الصوتية وتسبب بحة فى الصوت.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinicفعندما يحدث هذا لا تهتز أحبالك الصوتية بسهولة، ويمكن أن يظهر هذا على شكل إجهاد صوتى أو فواصل صوتية أو يتسبب فى جعل صوتك يبدو غير طبيعى.

إذا فقدت صوتك فقد تجد أن صوتك يبدو خشنًا أو متعبًا أو تشعر أنه يتطلب الكثير من الجهد للتحدث، وفى أغلب الأحيان يقع اللوم على أحد هذه الأسباب:

- عدوى الجهاز التنفسى العلوى مثل البرد والسعال والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الحنجرة أو التهاب الجيوب الأنفية.

- الحساسية الموسمية التى تسبب تصريف الجيوب الأنفية وتنقية الحلق والتهاب الحنجرة.

- التحدث بصوت عالٍ أو الصراخ أو الهتاف، كما هو الحال فى حدث رياضى.

إذا كان بإمكانك تتبع مشكلات صوتك مرة أخرى إلى أحد هذه المصادر، فإن فقدان صوتك مرة واحدة على الأرجح ليس أمرًا خطيرًا، لكن فى بعض الأحيان، قد يشير فقدان صوتك إلى تكوّن خلايا سرطانية، لذلك يجب ألا تتجاهل المشكلة التى تستمر لأكثر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

يجب أن تؤدى عوامل الخطر مثل تاريخ التدخين أو تاريخ مرض السرطان أو مخاوف صحية أخرى إلى إجراء تقييم للبحة التى تستمر لأكثر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

بينما لا يوجد حل سريع للمساعدة فى استعادة صوتك لكن هناك نصائج لتهدئة الأحبال الصوتية الملتهبة وهى:

1: الراحة.. حاول إراحة صوتك قدر الإمكان، وتحدث بهدوء وتحدث فقط بنصف ما تتحدث به فى المعتاد، أو أقل إن أمكن.

2: ابحث عن الهدوء.. البيئات الصاخبة يمكنها فى كثير من الأحيان إجبارك على التحدث بصوت عالٍ (أو بجهد أكبر) من المعتاد.

3: حافظ على رطوبتك.. اشرب الكثير من الماء، وتجنب المشروبات المسببة للجفاف مثل الكحول وتلك التى تحتوى على الكافيين.

4: استخدم المرطب، سيساعد ذلك فى الحفاظ على رطوبة الهواء الذى تتنفسه، ما يساعد على تهدئة الأحبال الصوتية الملتهبة.