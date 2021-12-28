نصائح لازم تعملها عشان تحافظ على أحبالك الصوتية منها التوقف عن التدخين

نهير عبد النبى

تقع الأحبال الصوتية داخل الحنجرة وهي عبارة عن طيتين من الأغشية المخاطية تغطيان العضلات والغضاريف، وعادة ما تنفتح أحبالك الصوتية وتنغلق بسلاسة، مصدرة الأصوات من خلال حركتها واهتزازها.

ولكن عند الإصابة بالتهاب الحنجرة، تصبح الأحبال الصوتية ملتهبة أو متهيجة. ويتسبب هذا في تضخم الأحبال الصوتية، ما يؤدي إلى تشوه الأصوات الصادرة عن مرور الهواء فوقها.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض النصائح التى تحافظ على أحبالك الصوتية من الجفاف والالتهابات وهى:

-توقف عن التدخين وتجنب التدخين السلبي،حيث يسبب الدخان جفاف الحلق. ويمكنه كذلك أن يتسبّب في التهاب الأحبال الصوتية.

-قلل عن تناول الكحوليات والكافيين، فقد تسبب فقدان ماء الجسم كله.

-اشرب الكثير من الماء، حيث تساعد السوائل في الحفاظ على ليونة المخاط في حلقك ومن ثم سهولة التخلص منه.

-تجنب تناول الأطعمة الحريفة في نظامك الغذائي، فيمكن أن تسبب الأطعمة الحريفة انتقال حمض المعدة إلى الحلق أو المريء، وقد يؤدي هذا إلى الإصابة بحرقة في المعدة.

-تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي، تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامينات A وE وC، فضلاً عن أهميتها لحالتك الصحية العامة، و يمكن أن تساعد هذه الأطعمة أيضًا في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية المبطنة للحلق.

-تجنب عدوى التهاب الجهاز التنفسي العلوي،اغسل يديك باستمراروتجنب مخالطة المصابين بحالات التهاب الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد.