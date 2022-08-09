معامل التنسيق الإلكترونى بجنوب الوادى تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة، أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة وفقا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي وذلك اعتبارا من يوم الخميس 11 اغسطس و حتى الاثنين 15 أغسطس الشعبة العلمية 365 درجة فاكثر بنسبة 89.02%، الشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17%، الشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر بنسبة64.51 %.
وأكد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة سبل الراحة للطلاب في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق بالجامعة، مشيرا إلى وجود متخصصين من مركز المعلومات لتوفير مختلف سبل الدعم للطلاب للتسجيل بصورة صحيحة.
وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص معمل التطوير 1 بمبنى المدرجات والمجهز بعدد 20 جهاز حاسب آلي، و معمل التطوير 2 بقاعة المؤتمرات و المجهز بعدد 18 جهاز حاسب آلى بمقر الجامعة بقنا، كما تم تخصيص معمل حاسب آلي بمقر كلية التربية بالغردقة بعدد 20 جهازا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة