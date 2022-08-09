معامل التنسيق الإلكترونى بجنوب الوادى تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى

وأكد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة سبل الراحة للطلاب في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق بالجامعة، مشيرا إلى وجود متخصصين من مركز المعلومات لتوفير مختلف سبل الدعم للطلاب للتسجيل بصورة صحيحة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص معمل التطوير 1 بمبنى المدرجات والمجهز بعدد 20 جهاز حاسب آلي، و معمل التطوير 2 بقاعة المؤتمرات و المجهز بعدد 18 جهاز حاسب آلى بمقر الجامعة بقنا، كما تم تخصيص معمل حاسب آلي بمقر كلية التربية بالغردقة بعدد 20 جهازا.