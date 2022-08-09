اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:05 م
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مصاب بتهشم فى الجمجمة .. تشريح جثة حارس فيلا بالهرم لتحديد سبب الوفاة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:01 م
مصاب بتهشم فى الجمجمة .. تشريح جثة حارس فيلا بالهرم لتحديد سبب الوفاة الطب الشرعى
أحمد إسماعيل

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انتدبت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان حارس فيلا بالهرم لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وضبط الجناه.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة حارس فيلا مقتولا داخل فيلا محل عمله وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة حارس فيلا في العقد السابع من عمره، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.


جرائم القتل

امن الجيزة

الطب الشرعى

قسم شرطة الهرم



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