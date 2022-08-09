وقال وينسلاند - خلال كلمته بالجلسة الخاصة التى عقدها مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، برئاسة الصين لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني - إن حلقات العنف لن تتوقف إلا بتحقيق تسوية سياسية للصراع وحل الدولتين على أساس حدود 1967 عملا بقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية السابقة.

وأضاف وينسلاند أن التصعيد، والإغلاق التام للمعابر ترك أثرا كبيرا على السكان داخل القطاع، وكان هناك انهيار لخطوط الإمداد والخدمات الأساسية، ، ما أثّر بشكل كبير على المرافق الأساسية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات الصرف الصحي وتحلية المياه.

وقال إن نقص الأدوية والعلاجات أدى لمضاعفة معاناة سكان القطاع، كذلك تفاقمت أزمة الغذاء في القطاع، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه سمح بإعادة استئناف الحركة الأساسية للبضائع لغزة ونقل الوقود لمحطة الطاقة في القطاع.