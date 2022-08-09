اليوم السابع
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فلسطين: إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى طولكرم والخليل

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:22 م
فلسطين: إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى طولكرم والخليل الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اندلعت في طولكرم والخليل، استنكارا لجريمة اغتيال شهداء نابلس. 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مدينة طولكرم شهدت إطلاقا كثيفا لقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الفلسطينيين الذين عبروا عن استنكارهم وتنديدهم باغتيال ثلاثة شبان في مدينة نابلس؛ ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

كما شهدت محافظة الخليل، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط الخليل، فيما اعتلى جنود الاحتلال والقناصة أسطح المنازل والمحال التجارية، وشرعوا بإطلاق الرصاص المطاطي، والقنابل الصوتية باتجاه الفتية.

 


فلسطين

الخليل

نابلس

طولكرم

الاحتلال الإسرائيلي



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