عاصمة السلفادور تحتفل بعيدها بعد توقف 3 أعوام بسبب كورونا

فاطمة شوقى

احتفلت العاصمة السلفادورية ، سان سلفادور ، بعيدها الوطنى ، وذلك بعد توقف 3 أعوام متتلالية بسبب أزمة فيروس كورونا، وأكد ماريو دوران ، عمدة العاصمة السلفادورية، سان سلفادور ، أن المديرية البلدية للإدارة المستدامة للنفايات الصلبة جمعت أكثر من 1500 طن من القمامة خلال احتفالات العيد الوطنى للمدينة السلفادورية ، التي أقيمت بين 1 و 7 أغسطس.

وقال دوران إن أعمال التنظيف في أجزاء أخرى من العاصمة مستمرة ، مشيرا إلى أنه فى موسم العطلات تم تجميع أكثر من 1500 طن من القمامة"، حسبما قالت صحيفة "السلفادور".

وقالت الصحيفة إلى أن البلدية قامت بوضع 480 حاوية قمامة ونشر شاحنة ضغط و20 شاحنة نقل و377 مجموعات تنظيف وثلاث مضخات و6 نافخات و17 فريق خدمة تنظيف عاجل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الاحتفالات أيضا ، أدت إلى إصابة 460 طفل بضربة شمس بسيطة، ولكن لم يتم الابلاغ عن أى جرائم سرقة او تحرش .

وأكد عمدة المدينة أنه كان يوجد فى الاحتفالات حوالى 1.2 مليون شخص ، من الأطفال والكبار ، والذين تنزهوا فى الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بالاحتفالات بعد أن حرموا منها لمدة 3 أعوام متتالية.