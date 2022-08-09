ضبط 236 محلا غير مرخص بالدقهلية وتحرير 22 مخالفة منها 13 رفع عداد كهرباء

الدقهلية - شريف الديب

شارك الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بالاشراف على إنطلاق حملة مكبرة للمرور والتفتيش علي المحلات بنطاق مركز طلخا لفحص ومراجعة تراخيص المحلات وحصر غير المرخص منها.

هذا وقد اوضح تقرير المرور أن اجمالي عدد المحلات بنطاق المركز تبلغ 705 محل حيث وجد منهم 367 مغلق ومفتوح 338 محل منهم 102 محل مرخص وتم ضبط 236 محل غير مرخص كما قامت الحملة بتحرير 22 مخالفة منها 13 رفع عداد كهرباء و9 سرقة تيار كهربي، كما تقرر اخطار 236 محلا بسرعة السير في عمل اجرءات ..

والجدير بالذكر ان تنفيذ هذه الحملات يأتي تفعيلا لقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رقم 465 لسنة 2022 والذي يستهدف حصر ومراجعة المحال المرخصة والغير مرخصة والعرض بتقرير شامل فور انتهاء اللجنة من اعمالها..

وشملت أعمال الحملة التركيز علي توعية المواطنين واصحاب الاعمال بضرورة التراخيص ودخول نشاطهم ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وتوفير القروض اللازمة من خلال جهاز تنمية المشروعات وشباب الخريجين وبرنامج مشروعك بالمحافظة فضلا عن تقديم جميع المشورة الفنية للازمة مجانا..

شارك في الحملة رئيس مركز ومدينة طلخا ومدير عام الشئن الهندسية بالمحافظة وممثلا عن شركة الكهرباء ومدير مركز تيسير الاعمال ومدير ادارة الرخص للمحلات بمديرية الاسكان وممثلا عن مأمورية الضرائب العامة بطلخا وممثلا عن التفتيش والمتابعة بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ..

واكد المحافظ ان على جميع الاجهزة بالمحافظة ان تعمل بتنسيق وتعاون وتناغم من اجل صالح المواطن الدقهلاوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من كافة منافذ الخدمة بكل القطاعات على مستوى المحافظة مشيرا لاستمرار الجولات الميدانية المفاجئة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية بالدقهلية...

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة تحسين مستوى الخدمات للمواطنين ومواجهة الفساد بكافة أنواعه، واستمرارا لسلسلة الحملات الميدانية للمرور والتفتيش على قطاعات الخدمات المختلفة بنطاق محافظة الدقهلية والتى يتم تنفيذها بالتنسيق مع مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية.



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



جانب من الحملة (4)



جانب من الحملة (5)



جانب من الحملة (6)