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سلطات دونيتسك: قوات أوكرانيا تطلق صواريخ "جراد" على مقاطعتي كييف وكويبيشيفسكي

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:39 ص
سلطات دونيتسك: قوات أوكرانيا تطلق صواريخ "جراد" على مقاطعتي كييف وكويبيشيفسكي الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت السلطات في "دونيتسك" أن القوات الأوكرانية أطلقت صباح اليوم الثلاثاء 6 صواريخ "جراد" على مقاطعتي كييف وكويبيشيفسكي .

وأضافت السلطات حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية قصفت مقاطعتي كييف وكويبيشيفسكي بستة صواريخ من طراز بي إم-21 جراد.

وكانت السلطات في "دونيتسك" قد أعلنت الأحد الماضي أن القوات الأوكرانية أطلقت 13 قذيفة على منطقة كويبيشيفسكي. 

من جانب، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 42 ألفا و640 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم .

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1817 دبابة و4076 مركبة مدرعة و964 من النظم المدفعية و261 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و223 طائرة و193 مروحية و15 سفينة و2998 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 87 وحدة من المعدات الخاصة".

وفي سياق متصل، أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأن 2211 مؤسسة تعليمية تم تدميرها جراء عمليات القصف من جانب القوات المسلحة الروسية من بينها 230 مؤسسة دمرت بشكل كامل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

 


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