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رئيسة مجلس النواب الأمريكي: مداهمة الـ FBI لمنزل ترامب مبررة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:52 م
رئيسة مجلس النواب الأمريكي: مداهمة الـ FBI لمنزل ترامب مبررة نانسى بيلوسى
أحمد عرفة

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قال نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي ، إن مداهمة الـ FBI  لمنزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبررة ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
 
وفى وقت سابق قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن على علم بمداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
 
وأضاف البيت الأبيض، أن تحقيقات وزارة العدل مستقلة ونحن لا نتدخل بها، وأوضح البيت الأبيض: علمنا بمداهمة منزل دونالد ترامب من وسائل الإعلام.
 
وقال البيت الأبيض، إن وزارة العدل هي المعنية بكل ما يتعلق بمداهمة منزل دونالد ترامب.

ترامب

أمريكا

نانسى بيلوسى

مجلس النواب الامريكى

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