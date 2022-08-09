جو بايدن يحتفى بتوقيع قانون "الرقائق الإلكترونية": أمريكا تتقدم

كتبت ريهام عبد الله

احتفى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتوقيع قانون "الرقائق الإلكترونية أشباه الموصلات"، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "اليوم، أوقع على قانون CHIPS and Science Act. إنه قانون يتكرر مرة واحدة في الجيل الذي يستثمر في أمريكا من خلال تكثيف جهودنا لصنع أشباه الموصلات هنا في أمريكا، يمثل اليوم اقتصادًا وفرص عمل أكثر أمانًا ومستقبلًا أقوى لأمتنا، أمريكا تقدم".



جو بايدن عبر تويتر

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون سيوفر مليارات الدولارات كدعم للإنتاج المحلي لرقائق أشباه الموصلات ويهدف إلى جعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة مع الصين.

ووفقا لشبكة سي بي اس، تمت الموافقة على مشروع القانون المسمى قانون الرقائق والعلوم "CHIPS" في مجلسي الكونجرس الشهر الماضي بدعم من الحزبين بعد شهور من المفاوضات، وكان التشريع أولوية قصوى لإدارة بايدن، حيث حذر كبار المسؤولين المشرعين قبل إقراره من أن الفشل في التصرف سيكون له تداعيات على الأمن القومي والاقتصاد.

حضر قادة الكونجرس وممثلون من القطاع الخاص والمسؤولون المنتخبون على مستوى الولاية والمحلية الحدث بمناسبة سن الإجراء، وكان من بين الحاضرين روؤساء إنتل وإتش بي ولوكهيد مارتن وحكام إلينوي وبنسلفانيا ورؤساء بلديات من أوهايو وميشيغان وتكساس وأيداهو ويوتا ، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

وقبل التوقيع على القانون، روج البيت الأبيض لما قال إنه يقارب 50 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في إنتاج أشباه الموصلات المحلي الذي دفع بموافقة الكونجرس على التشريع.

وقال البيت الأبيض في بيان حقائق حول التشريع: "إن قانون CHIPs والعلوم يقوم بالاستثمارات الذكية حتى يتمكن الأمريكيون من التنافس في المستقبل والفوز به".