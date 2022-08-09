اليوم السابع
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بايدن يقر قانون تصنيع الرقائق الإلكترونية ويرصد 50 مليار دولار للتطوير

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 04:57 م
بايدن يقر قانون تصنيع الرقائق الإلكترونية ويرصد 50 مليار دولار للتطوير بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون سيوفر مليارات الدولارات كدعم للإنتاج المحلي لرقائق أشباه الموصلات ويهدف إلى جعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة مع الصين.

 

ووفقا لشبكة سي بي اس، تمت الموافقة على مشروع القانون المسمى قانون الرقائق والعلوم "CHIPS" في مجلسي الكونجرس الشهر الماضي بدعم من الحزبين بعد شهور من المفاوضات، وكان التشريع أولوية قصوى لإدارة بايدن، حيث حذر كبار المسؤولين المشرعين قبل إقراره من أن الفشل في التصرف سيكون له تداعيات على الأمن القومي والاقتصاد.

 

وقال بايدن خلال حفل أقيم في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض: "نعلم أن هناك من يركزون أكثر على البحث عن السلطة أكثر من تأمين المستقبل، وأولئك الذين يسعون إلى الانقسام بدلاً من القوة والوحدة، والذين يهدمون بدلاً من البناء اليوم هو يوم بناة. واليوم ، أمريكا تقدم."

 

حضر قادة الكونجرس وممثلون من القطاع الخاص والمسؤولون المنتخبون على مستوى الولاية والمحلية الحدث بمناسبة سن الإجراء، وكان من بين الحاضرين روؤساء إنتل وإتش بي ولوكهيد مارتن وحكام إلينوي وبنسلفانيا ورؤساء بلديات من أوهايو وميشيغان وتكساس وأيداهو ويوتا ، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

 

وقبل التوقيع على القانون، روج البيت الأبيض لما قال إنه يقارب 50 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في إنتاج أشباه الموصلات المحلي الذي دفع بموافقة الكونجرس على التشريع.

 

وقال البيت الأبيض في بيان حقائق حول التشريع: "إن قانون CHIPs والعلوم يقوم بالاستثمارات الذكية حتى يتمكن الأمريكيون من التنافس في المستقبل والفوز به".


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