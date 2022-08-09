جهاز تنمية المشروعات ينظم ندوات لتأهيل وتدريب السيدات على إقامة مشروعات صغيرة

كتب إسلام سعيد

قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ حملة موسعة لتوعية نحو 2300 سيدة في 4 محافظات (الجيزة، الفيوم، المنيا، وبني سويف)، بأهمية العمل الحر وتعريفهن بإجراءات وخطوات إقامة مشروعاتهن الخاصة وذلك في إطار مشروع رابحة الذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع اليونيدو.

وجاء ذلك في إطار الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف الجهات الدولية والمانحة لتقديم مختلف أوجه الدعم للمرأة المصرية بهدف تمكينها اقتصاديا واجتماعيا ورفع جودة الحياة لها ولأسرتها، من خلال تعزيز ثقافة العمل الحر لديها ومساعدتها على إقامة مشروعاتها الإنتاجية الخاصة أو التوسع في مشروعاتها القائمة خاصة في محافظات الوجه القبلى.

وقال الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات إن ما يزيد على 2500 سيدة وفتاة استفدن من ندوات التوعية التي حرص الجهاز بالتعاون مع اليونيدو على تنظيمها في المراكز والقرى القريبة من التكتلات الإنتاجية في المحافظات الأربعة خاصة في مجالات الحرف اليدوية والتمور والنباتات الطبية والعطرية، وذلك لتنمية مهارات السيدات المشاركات ومساعدتهن على الاستفادة من تواجدهن في تلك التجمعات والحصول على الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات مما يمكنهن من إقامة مشروعات جديدة باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة في محافظاتهن بالإضافة إلى تأهيلهن للحصول على وظائف غير تقليدية.

وصرح رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بأنه عقب الانتهاء من حملة التوعية سيتم اختيار المئات من السيدات اللاتى شاركن في ندوات التوعية خاصة رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات، وذلك ليتلقوا تدريبا متخصصا على كيفية البدء في مشروع من خلال إعداد خطة العمل بشكل علمى سليم، بما يعزز من مهاراتهن ويفتح لهم آفاق تسويقية جديدة تعظم من الربحية وتساعدهن على استمرارية المشروعات.

ومن جانبه أكد الأستاذ أحمد رزق نائب المدير الإقليمى لمنظمة اليونيدو على أهمية تلك الجهود الرامية إلى تعريف السيدات بما تقدمه الجهات والأجهزة الحكومية من برامج وخدمات لتنمية أعمالهم وتطويرها. وأكد رزق علي تقدير اليونيدو وترحيبها المستمر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في مختلف الموضوعات المعنية بريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما للجهاز من دور استراتيجي هام وفعال فضلا عن القدرات الواسعة للوصول للفئات المستهدفة في مختلف نواحي الجمهورية موضحا أنه سيتم البدء في مرحلة جديدة لتدريب حوالي 600 رائدة أعمال بالمحافظات المستهدفة على الخطوات العملية لبدء مشروعاتهم في مجالات الصناعات الحرفية والنباتات العطرية والطبية والتمور.