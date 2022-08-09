تنسيق الجامعات 2022.. ما القبول الإقليمى وما الكليات التى تخضع له؟

كتب محمد صبحى

أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، س و ج عن كافة التساؤلات التى تدور لدى طلاب الثانوية العامة، ومن بينها ما القبول الإقليمى وما هى الكليات التى تخضع له؟

• القبول الإقليمي هو اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد.

• يسري القبول الإقليمي فقط على كليات التربية والتمريض بمختلف فروعها.

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق يوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758