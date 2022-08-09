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تنسيق الجامعات 2022.. ما القبول الإقليمى وما الكليات التى تخضع له؟

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:57 م
تنسيق الجامعات 2022.. ما القبول الإقليمى وما الكليات التى تخضع له؟ الدكتور عادل عبد الغفار
كتب محمد صبحى

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أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، س و ج عن كافة التساؤلات التى تدور لدى طلاب الثانوية العامة، ومن بينها ما القبول الإقليمى وما هى الكليات التى تخضع له؟
 
• القبول الإقليمي هو اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد.
 
• يسري القبول الإقليمي فقط على كليات التربية والتمريض بمختلف فروعها.
 
وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق يوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.
عدد الطلاب: 22475
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.
عدد الطلاب: 15220
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر
عدد الطلاب: 80063
• إجمالي عدد الطلاب: 117758  

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