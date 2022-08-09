تطهير مصرف العشى وإزالة مبنى بدون ترخيص بمدينة الزينية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات إزالة تعديات ورفع نواتج تطهير المصارف، مما أسفر عن إزالة مبنى بدون ترخيص، ورفع 70 طن مخلفات صلبة من تطهير مصرف العشى، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة للتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ويقول العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بتنفيذ أعمال إزالة التعدى على أرض زراعية على مساحة قيراط، وذلك بإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، ومحمد سعدي مسؤول الإدارة الهندسية، وعبد الله يوسف مسؤول التنظيم، وسمير حلمي مدير حماية الأراضي الزراعية بالمركز، والمهندس أبو بكر حجاج الشاذلي مدير الإدارة الزراعية، وعبد الرسول محمود مدير الوحدة الزراعية بالقرية، ويوسف أحمد رئيس قرية الزينية بحري.

وفي السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بتنفيذ أعمال إزالة لمبنى بدون ترخيص على مساحة 90 متر من الطوب اللبن، وذلك بقيادة مصطفى محمد إبراهيم رئيس القرية، وعماد أنور محمد سكرتير القرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف الهوارى انه تستمر أعمال رفع نواتج التطهير والأتربة والمواد الصلبة بمصرف العشى بالطريق الجانبية للسكة الحديد تنفيذاً للقرار 176 لسنة 2022، حيث تم رفع ما يزيد عن 70 طن من المخلفات الصلبة.

فيما أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ عدد من حملات النظافة العامة، بهدف الإرتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل داخل المدينة، مما أسفر عن رفع 970 طن مخلفات وقمامة و434 طن من الأتربة والتراكمات، وذلك في إطار تكليفات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضارى.