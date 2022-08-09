اليوم السابع
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بولندا تعلن استعدادها قبول مئات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين بمدارسها

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:59 ص
بولندا تعلن استعدادها قبول مئات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين بمدارسها لاجئين - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت بولندا اليوم الثلاثاء استعدادها قبول مئات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين في نظامها المدرسي اعتبارا من شهر سبتمبر.
 
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن وزير التعليم البولندي برزيميسلاف كزارنيك قوله: "نحن نستعد لهذا بشكل منهجي، ولدينا نظام مرن للغاية تم إنشاؤه مع الحكومة الذاتية والهيئات المسئولة".
 
وأضاف كزارنيك أنه قد تكون هناك مشكلات في المدن الكبرى حيث يكون الطلب أكبر من السعة المتاحة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير مدارس أخرى بديلة يمكنها قبول الأطفال الأوكرانيين.
 
وأوضح أن هناك حوالي 800 ألف طفل أوكراني في سن الدراسة في بولندا، يدرس ما يصل إلى 600 ألف منهم عن بعد في مدارسهم الأوكرانية.
 
يشار إلى أن بولندا قد استقبلت ملايين اللاجئين الأوكرانيين منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير الماضي بينهم مئات الآلاف من الأطفال.
 
 
 

بولندا

اوكرانيا

الحرب الروسية

اطفال المدارس



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