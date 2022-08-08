اليوم السابع
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وزارة النقل تنفى وجود أى حساب للوزير على فيس بوك

الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:26 م
وزارة النقل تنفى وجود أى حساب للوزير على فيس بوك وزارة النقل
كتب ـ سيد الخلفاوى

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نفت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم، وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يخص وزير النقل المهندس كامل الوزير.
 
وأشار البيان، إلي أن الحسابات المنسوبة إلى وزير النقل لا تخصه، وأن الوزارة غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات المزيفة من أخبار، وأن أي تصريحات يتم نسبها إلى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنها صفحة المهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير.
 
وكشفت الوزارة، أن أخبار وتصريحات المهندس كامل الوزير يتم نشرها مع أخبار وزارة النقل عبر صفحة وزارة النقل على الفيس بوك (https://www.facebook.com/MinistryTransportation) والموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة (https://mot.gov.eg/#/Home ) فقط.
 
 

وزير النقل

النقل

وزارة النقل

حساب وزير النقل علي فيس بوك



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