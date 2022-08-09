القبض على تشكيل عصابى لاتهامه بسرقة محتويات مصنع فى الإسكندرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بسرقة كمية من النحاس والحديد والخردة من داخل مصنع بدائرة القسم، و(إسطوانة بوتاجاز – تليفزيون - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى "خاصين بحارس المصنع).

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعلمهم بكونه مغلق ومتوقف نشاطه، واستقلوا سيارة ربع نقل ملك والد أحدهم وتوجهوا للمصنع وارتكبوا الواقعة ولاذوا بالهرب، وبإرشادهم أمكن العثور على المسروقات والسيارة الـمُستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.