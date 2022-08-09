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التعليم: استمارات الطلاب الناجحين بالثانوية العامة فى المدارس الخميس المقبل

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:25 م
التعليم: استمارات الطلاب الناجحين بالثانوية العامة فى المدارس الخميس المقبل وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن استمارات النجاح الرسمية المؤمنة تم تسلمها اليوم الثلاثاء، من مجمع الوثائق الصناعي ويجري الآن مراجعة بياناتها في جميع القطاعات، وسوف تسلم غدا الأربعاء للمديريات، وستكون متوفرة بالمدارس يوم الخميس 11 أغسطس لتسليمها للطلاب.

 

وأضاف الوزير فى تصريحات له: "من يتقدم بتظلم ويتم دعوته للاطلاع بمقر الكونترول يتسلم كراسة الاسئلة الخاصة به ونموذج الإجابة المقابل لها والبابل شيت الخاص به ويمكنه تصحيح ورقته بنفسه فى حضور ولى الأمر أثناء جلسة الاطلاع كى يتأكد من النتيجة، ولكن لا يجوز الاعتداد بأى شئ مكتوب على ورقة الاسئلة".


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