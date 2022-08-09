البيئة: أصغر فراشة فى العالم تعيش بكاترين مهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ليديا محمد كامل مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا وبحوث تغيرات المناخ بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، أن هناك تأثير على الكائنات الحية بسبب التغيرات المناخية ، وهناك هجرة غير مبررة لبعض الكائنات البحرية منها الحيتان، بالإضافة لانتشار كائنات أخرى مثل قناديل البحر، كما شهدت الفترة الأخيرة تعرض نوع من الفراشات مهددة بالانقراض وهى أصغر فراشة فى العالم، تسكن منطقة جبال سانت كاترين و تعيش على نبات الزعيتران الذى ينمو فى المحمية.

وأوضحت ليديا خلال كلمتها اليوم فى لقاء الحوار الوطنى للشباب المنعقد بمقر بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفراشة تهددها درجات الحرارة وتقلص الغذاء الذى تعيش عليه.

وقالت ليديا خلال كلمتها: "أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والجهود الوطنية لتطبيق الاستراتيجية والخطوط التى يتم وضعها من خلال الحوارات الوطنية للتغيرات المناخية للمجتمع المدنى والشباب، يتبلور خلال الشهور الحالية، مؤكدة ان الاستراتيجية كلمة يونانية تعنى السياسات والأساليب والخطط من خلال برامج معينة فى فترة زمنية معينة، مؤكدة انه من اهم الاسباب التى ادت لأهمية العمل بهذه الاستراتيجية هو قرار مجلس الوزراء بمشاركة 7 وزارات وهى استراتيجية قطاعية، مع تحليل نقاط القوة والضعف من خلال استراتيجية مصر 2030 مع اللائحة العامة للدستور المصرى التى تؤكد ضرورة حماية البيئة، وأنها مقدسة وواجب لكل من يعيش تحت سماء الوطن.

واشارت ليديا، إلى أن القطاع الوظيفى هو اكثر القطاعات التى يتم تدريبيها على ملف التغيرات المناخية والبيئة، من اجل تنمية قدراتهم على التسويق للمشروعات الخضراء فى كل قطاعات الدولة، مطالبة بضرورة تغيير ثقافة البورصة للعمل فى مجالات ابتكارية.

جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدت أنّ نتائج وتوصيات الحوار الوطنى للتغيرات المناخية فى المحافظات المختلفة، سيتم تجميعها ودراستها للاستفادة منها فى مناقشات فعاليات مؤتمر المناخ COP27، حيث أنه سيخلق حالة من النقاش والحوار حول موضوعات المناخ على المستوى الوطنى مما يساهم فى المزيد من الالتزام الداخلي، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدة أن العبرة من استضافة *مؤتمر المناخ COP27، هو إحداث تغيير على المستوى الوطني، والحفاظ على الالتزام نحو العمل المناخى والاستغلال الأفضل لكافة الفرص.