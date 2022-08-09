وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن البحرية الأمريكية أعلنت الاثنين أن طائرة مقاتلة من طراز اف/ايه-18 سوبر هورنت كانت قد سقطت على سطح حاملة الطائرات يو اس اس هارى اس ترومان فى البحر المتوسط ​​في ظروف جوية سيئة الشهر الماضي.



وتابعت الصحيفة أنه تم انتشال الطائرة، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 50 مليون دولار، من عمق 9500 قدم(حوالي 2900 متر)، وفقًا لبيان البحرية.



وأشارت الصحيفة إلى أن فرقا تابعة للبحرية الأمريكية استعادت الطائرة يوم الأربعاء الماضي باستخدام مركبة تعمل عن بعد أن وضعت خطا خاصا على الطائرة، وتم بعد ذلك إنزال خطاف رفع الرافعة المتصلة بالسفينة في قاع البحر وتوصيله بالمعدات، وهو ما سمح برفع الطائرة إلى سطح السفينة.



ولفتت الصحيفة إلى أن آخر مرة استخدمت فيها البحرية مثل هذه الطريقة في مارس الماضي عندما استعادت طائرة مقاتلة من طراز إف 35 سي سقطت في بحر الصين الجنوبي في يناير بعد سقوطها من على حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون.



وكانت الطائرة قد جرفت من على سطح الحاملة ترومان في 8 يوليو حيث كانت السفينة تقوم بمهمة إمداد في طقس شديد غير متوقع.



وذكرت البحرية أنه تم تسليم الطائرة إلى منشأة عسكرية قريبة - لم تكشف عنها -لتكون جاهزة للنقل إلى الولايات المتحدة. وبدأ التحقيق في كيفية سقوط الطائرة.