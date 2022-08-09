الإليزيه: ماكرون وجونسون يؤكدان أن دعم أوكرانيا سيستمر

أحمد عرفة

قال الرئاسة الفرنسية، الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يؤكدان أن دعم أوكرانيا سيستمر مادام ذلك ضروريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن "أى محاولة لعزل روسيا أو مواطنيها لا آفاق لها"، واصفا اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمنع دخول المواطنين الروس إلى الدول الغربية بـ"اللاعقلاني".

وفيما يتعلق بتمديد معاهدة (ستارت- 3)، أضاف بيسكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "موسكو لم تتلق أي مقترحات محددة من واشنطن بشأن تمديد المعاهدة، والتي من المقرر أن تنتهي عام 2026"، مؤكدا ضرورة إقامة حوار بهذا الشأن.