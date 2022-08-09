الأولاد يتفوقون على البنات بـ21/17.. اعرف أسماء أوائل الثانوية العامة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أسماء الطلاب الأوائل بالمرحلة الثانوية العامة على مستوى المحافظة، حيث بلغ عدد الأول على مستوى المحافظة 38 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد الأوائل بالشعبة العلمية "علوم"، 13 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الأوائل بالشعبة العلمية "رياضة"، 11 طالبا وطالبة، أما الشعبة الأدبية فبلغ عدد الطلاب الأوائل بها 14 طالب وطالبة.



وينشر "اليوم السابع"، أسماء الطلاب الأوائل بالثانوية العامة على مستوى محافظة القليوبية، والتي شهدت هذا العام تفوق أعداد الأولاد من الطلاب على أعداد الفتيات "الطالبات" ضمن قائمة الأوائل لهذا العام، حيث بلغ الإجمالى 38 طالب وطالب، وبلغ عدد الأولاد فيهم 21 طالبا، فيما بلغ عدد الطالبات الأوائل بالثانوية العامة بالقليوبية 17 طالبة على مستوى المحافظة.



وجاء توزيع أوائل الثانوية العامة بمحافظة القليوبية على النحو التالى، إدارة طوخ التعليمية 5 طلاب، إدارة العبور التعليمية 5 طلاب، إدارة بنها التعليمية 5 طلاب، إدارة القناطر الخيرية التعليمية 5 طلاب، إدارة غرب شبرا الخيمة 4 طلاب، إدارة شبين القناطر 3 طلاب، إدارة قليوب التعليمية 3 طلاب، إدارة قها التعليمية 3 طلاب، إدارة الخصوص التعليمية طالبين، إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية طالبين، وجاءت إدارة الخانكة في المرتبة الأخيرة بطالب واحد، فيما خرجت إدارة كفر شكر التعليمية من المنافسة على أوائل طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية هذا العام.



وكانت قد حصدت محافظة القليوبية نصيبا من أوائل الثانوية العامة لهذا العام على مستوى الجمهورية، حيث حصل الطالب يوسف محمود السيد أبو سريع نور، ابن مركز طوخ، على المركز الرابع مكرر بالشعبة علمي علوم، بمجموع 399 درجة، والطالبة مريم محمد أحمد إسماعيل، بمدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بالعبور، والحاصلة على المركز السادس مكرر بالشعبة أدبي على مستوى الجمهورية بمجموع 380 درجة.











أوائل الثانوية العامة بالقليوبية شعبة الأدبي 1



أوائل الثانوية العامة بالقليوبية شعبة الأدبي 2



أوائل الثانوية العامة بالقليوبية شعبة العلمي رياضيات



أوائل الثانوية العامة بالقليوبية شعبة العلمي علوم









