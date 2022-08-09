استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك ومصر المقاصة.. الليلة

كتب: محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعداهم لتأمين مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة وخلق أجواء آمنة للجميع، حيث يتم تأمين مداخل الاستاد وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم والجماهير.

وانتشرت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية بالاستاد لتأمين دخول الجماهير والمدرجات للمباراة المرتقبة، فيما انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك ومصر المقاصة بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله إمام عاشور بالجولة 13 للمسابقة، وأضاع زيزو ركلة جزاء خلال المباراة التى تعرض فيها أشرف بن شرقى للطرد.

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الثلاثاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.