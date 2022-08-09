اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك ومصر المقاصة.. الليلة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:05 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك ومصر المقاصة.. الليلة فريق الزمالك- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهى رجال الأمن استعداهم لتأمين مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. 
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة وخلق أجواء آمنة للجميع، حيث يتم تأمين مداخل الاستاد وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم والجماهير.
 
وانتشرت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية بالاستاد لتأمين دخول الجماهير والمدرجات للمباراة المرتقبة، فيما انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك ومصر المقاصة بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله إمام عاشور بالجولة 13 للمسابقة، وأضاع زيزو ركلة جزاء خلال المباراة التى تعرض فيها أشرف بن شرقى للطرد.
 
 ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.
 
 وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الثلاثاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

استاد القاهرة الدولى

مباراة الزمالك ومصر المقاصة

قناة أون تايم سبورتس

مصر المقاصة

فريق الزمالك



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة