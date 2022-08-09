إريك ترامب: مداهمة منزلنا "اضطهاد سياسى" لو حدث لأوباما سيسبب ضجة عالمية

كتبت: نهال أبو السعود

قال إريك ترامب أحد أبناء الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، فى مقابلة في وقت متأخر من يوم الإثنين، إن بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي بمنزل والده في مارلاجو في وقت سابق ركز على الوثائق التي طلبها الأرشيف الوطني.

وأضاف إريك ترامب فى مقابلة مع فوكس نيوز: "كان الغرض من المداهمة كما قالوا هو أن الأرشيف الوطني أراد ، كما تعلم ، تأكيد ما إذا كان لدى دونالد ترامب أى وثائق في حوزته أم لا".

وتابع أريك: "كنت الرجل الذى تلقى المكالمة هذا الصباح. وقد اتصلت بوالدي وأخبرته بحدوث ذلك"، وانتقد البحث ووصفه بدوافع سياسية ولمح إلى أن والده ضحية فى التحقيق".

وقال: "لكي يكون لديك 30 من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي - في الواقع أكثر من ذلك - ينزلون إلى مار لاجو ، كما تعلمون ، بدون سابق إنذار ، اعبروا البوابات ، وابدأوا في نهب مكتب ، ونهب خزانة، اقتحموا خزنة. لم يكن لديه حتى أي شيء في الخزنة ".

وأشار إلى إن الديمقراطيين وضعوا والده هدفًا بسبب مخاوف من أنه سيرشح نفسه مرة أخرى في عام 2024، وقال: "إنهم يفعلون ذلك لسبب واحد ، لأنهم لا يريدون دونالد ترامب أن يترشح ويفوز مرة أخرى في عام 2024 ، وهذا ما يدور حوله هذا اليوم".

كما ألمح أن معاملة والده وعائلته "اضطهاد سياسي" ، وادعى أن الأمر بالمداهمة لم يأتي من مكان آخر سوى البيت الأبيض وإدارة بايدن، قائلا: بصراحة ، آمل - وأنا أقول هذا للمرة الأولى - آمل أن يخرج ويهزم هؤلاء الرجال مرة أخرى لأنه بصراحة ، هذا البلد لا يمكن أن ينجو من هذا الهراء. لا يمكن".

وأضاف: "هذا ليس ما نحن عليه. هذه هي فنزويلا ... هذا غريب لجمهورية الموز. وجود منزل للرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة يداهمه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وخزائن مكسورة ، من نحن كديمقراطية. تخيل لو حدث ذلك لباراك اوباما فالعالم سيكون في ضجة ".