اليوم السابع
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أمين عام الأمم المتحدة يشارك فى زراعة شجرة بمنغوليا.. صور

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:10 م
أمين عام الأمم المتحدة يشارك فى زراعة شجرة بمنغوليا.. صور أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
كتبت ريهام عبد الله

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شارك أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، في زراعة شجرة في منغوليا، ضمن مبادرتها لزراعة مليار شجرة بحلول عام 2030، وظهر وهو يشارك في زراعة شجرة، ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي بتويتر، وعلق قائلا :"أحيى طموح منغوليا لزراعة مليار شجرة بحلول عام 2030، إذا عملنا بجد لاستعادة النظم البيئية، فسوف نعالج الطبيعة وأنفسنا".

أمين عام الأمم المتحدة
أمين عام الأمم المتحدة

 

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

 

زراعة الشجر فى منغوليا
زراعة الشجر فى منغوليا

ومن جهة أخرى احتفى أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، باليوم الدولى للسكان الأصليين، وطالب الدول الأعضاء بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وتعزيز المعارف التقليدية لهذه الشعوب.

ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، رسالة جوتيريش، وجاء فيها: "في احتفالنا باليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم هذا العام، نسلّط الضوء على دور نساء الشعوب الأصلية في الحفاظ على المعارف التقليدية وفي نقلها إلى الأجيال التالية، فنساء الشعوب الأصلية هن حافظات المعارف المتعلقة بالأدوية والمنظومات الغذائية التقليدية، وهن راعيات لغات الشعوب الأصلية وثقافاتها".

وتابع: "وهن يَنبرِين أيضاً للدفاع عن البيئة وعن حقوق الإنسان الواجبة للشعوب الأصلية، ولإيجاد مستقبل مستدام تظلله راية العدل ولا يُترك فيه أحد خلف الركب، لا بد أن نُعلي أصوات نساء الشعوب الأصلية".

واستمر :"والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية يمكن أن تقدّم حلولاً للعديد من تحدياتنا المشتركة، ففي زيارتي الأخيرة إلى سورينام، تعرفتُ بنفسي على الطرق التي تحمي بها الشعوب الأصلية غاباتها المطيرة وتنوعها البيولوجي الغنى".

واختتم :"وإنني، في هذا اليوم الدولي، أدعو الدولَ الأعضاء إلى تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وإلى تعزيز المعارف التقليدية لهذه الشعوب بما يعود بالخير على الجميع".


أنطونيو جوتيريش

الأمم المتحدة

زراعة شجرة

منغوليا



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