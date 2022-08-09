أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن تعازيه فى ضحايا انفجار خزانات وقود كوبا

كتبت: هند المغربي

أعرب أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة عن تعازيه وتضامنه التام مع كوبا حكومة وشعبا وفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، لافتا إلى أن فريق الأمم المتحدة على الأرض يدعم الحكومة ويتابع الوضع عن كثب، مشيرا إلى أن السلطات تعمل على مدار الساعة لمحاولة إخماد الحريق.

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة فأن التقارير تؤكد أن الوضع تفاقم في الساعات القليلة الماضية بسبب انهيار وانفجار خزانين للوقود وقامت السلطات المحلية بإجلاء 4000 شخص، على الرغم من وجود أعلى تركيزات للملوثات في المنطقة القريبة من الحريق، مع احتمال انتشارها.

حيث تواصل كوبا معركتها لإخماد حريق كبير اندلع قبل يومين فى منشأة نفط مما أسفر عن مقتل شخص واحد وارتفاع الاصابات إلى 122 شخصا مع 16 مفقود من رجال الإطفاء، وأعلنت السلطات الكوبية انفجار ثالث مستدوع نفط.

وقالت السلطات الكوبية، إن النيران وصلت إلى المستودع الثالث للنفط والتى أدت إلى صعود عمود نيران ضخم لعدة عشرات الامتار، وفقا للتليفزيون الكوبى.

وذكرت وسائل اعلام رسمية، أن جهود فرق الطوارئ الكوبية والدولية فى المستودعات الاولى المتضررة لم تكلل بالنجاح ، حيث أن البنية التحتيه لديها مجموعة من 8 خزانات كل منها 50 الف متر مكعب.

ومن بين الجرحى الـ 122 الذين تم تسجيلهم في البداية، لا يزال 24 منهم في المستشفى، وخمسة في حالة حرجة.