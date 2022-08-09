أمين الأمم المتحدة يحتفى باليوم الدولى للسكان الأصليين برسالة خاصة

كتبت ريهام عبد الله

احتفى أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، باليوم الدولى للسكان الأصليين، وطالب الدول الأعضاء بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وتعزيز المعارف التقليدية لهذه الشعوب.

ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، رسالة جوتيريش، وجاء فيها: "في احتفالنا باليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم هذا العام، نسلّط الضوء على دور نساء الشعوب الأصلية في الحفاظ على المعارف التقليدية وفي نقلها إلى الأجيال التالية، فنساء الشعوب الأصلية هن حافظات المعارف المتعلقة بالأدوية والمنظومات الغذائية التقليدية، وهن راعيات لغات الشعوب الأصلية وثقافاتها".



الأمم المتحدة

وتابع: "وهن يَنبرِين أيضاً للدفاع عن البيئة وعن حقوق الإنسان الواجبة للشعوب الأصلية، ولإيجاد مستقبل مستدام تظلله راية العدل ولا يُترك فيه أحد خلف الركب، لا بد أن نُعلي أصوات نساء الشعوب الأصلية".

واستمر :"والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية يمكن أن تقدّم حلولاً للعديد من تحدياتنا المشتركة، ففي زيارتي الأخيرة إلى سورينام، تعرفتُ بنفسي على الطرق التي تحمي بها الشعوب الأصلية غاباتها المطيرة وتنوعها البيولوجي الغنى".

واختتم :"وإنني، في هذا اليوم الدولي، أدعو الدولَ الأعضاء إلى تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وإلى تعزيز المعارف التقليدية لهذه الشعوب بما يعود بالخير على الجميع".