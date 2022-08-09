ألسن عين شمس تفتح القبول ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعى 2022 - 2023

كتب محمود راغب

أعلنت د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن ب جامعة عين شمس ، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2022-2023 اعتباراّ من 1/8/2022 الي 31/8/2022، تحت رعاية د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، ود.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت عميدة الكلية ، أن باب القبول تم فتحه لعدد من الدبلومات وتشمل دبلوم الدراسات العليا في اللغة والأدب والترجمة، دبلوم الترجمة التحريرية والفورية بأقسام اللغة الانجليزية والفرنسية والصينية، دبلوم تكنولوجيا الترجمة بقسمي اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية، دكتوراه الألسن في تخصصات اللغة والأدب والترجمة.

واوضحت د. سلوى رشاد ان برنامج تكنولوجيا الترجمة الذي تم تفعيله العام الماضي من البرامج المستحدثة بغرض مواكبة متطلبات سوق العمل والالمام بالتكنولوجيا الحديثة ذات الصلة بأنشطة الترجمة ويعد من اكثر البرامج التي تجد اقبالا ملحوظا من بين الطلاب.

ومن جانبه أشار د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن برنامج تكنولوجيا الترجمة سيفعل العام القادم بقسم اللغة الفرنسية ليجمع الطالب بين مهارات الترجمة وتطبيقات الحاسب الآلي واكد ان برامج الدراسات العليا تهدف الى تعميق وصقل معارف ومهارات الطلاب في التخصصات المختلفة والتي تشمل اللغة والادب والترجمة.

ويتم التقديم لبرامج الدراسات العليا هذا العام اليكترونيا من خلال منظومة UMS حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته ورفع كافة الشهادات والمستندات المطلوبة على الرابط

https://ums.asu.edu.eg وبعدها تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية بفحص هذه المستندات ومراجعة البيانات والرد على المتقدم بقبول الطلب عند استيفاء كل الشروط.

ومن المقررأن تعقد امتحانات القبول للطلاب المتقدمين لمرحلتي الدبلوم والدكتوراة اعتبارا من 3 وحتى 6 سبتمبر 2022.