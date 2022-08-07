‫ الرى: تأهيل مساقى بأطوال 500 كيلو متر بمحافظة القليوبية

كتبت ـ أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، وذلك بخصوص مناقشة موقف تنفيذ مشروعات تطوير الرى و تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث.

وأكد عبد العاطى، أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقى بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، وقد تم حتى اليوم تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلو مترا، وطرح وترسية 247 كيلو مترا منها، والانتهاء من تنفيذ 52 كيلو مترا حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً فى طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وأشار عبد العاطى، إلى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلو مترا من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 356 كيلو مترا حتى تاريخه، وجارى العمل فى تأهيل ترع بأطوال 670 كيلو مترا، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 42 كيلو مترا أخرى.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الرى الحديث.. أوضح عبد العاطى، أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث فى مساحة 6 آلاف فدان، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث فى مساحة 48 ألف فدان، وأنه تم إنهاء 990 فدانا، وأن 24602 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث بأراضيهم لـ 1248 قطعة أرض بمساحة إجمالية 20292 فدانا.

ووجه عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمنى المقرر، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أى معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.