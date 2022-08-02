اليوم السابع
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تأهيل 356 كيلو متر ترع بالقليوبية والعمل على الانتهاء من 670 كيلو متر أخرى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:21 ص
تأهيل 356 كيلو متر ترع بالقليوبية والعمل على الانتهاء من 670 كيلو متر أخرى ترعة - أرشيفية
كتب: أسماء نصار

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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه، وذلك بحضور المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الرى، والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى ، و المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه.

وصرح عبد العاطي أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية ، وقد تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومتر ، وتم طرح وترسية 247 كيلومتر منها ، والانتهاء من تنفيذ 52 كيلومتر حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وأشار عبد العاطى الى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية ، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 356 كيلومتر حتى تاريخه ، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال 670 كيلومتر ، وتوفير إعتمادات مالية لترع بأطوال 42 كيلومتر أخرى.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. أوضح عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان ، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث في مساحة 48 ألف فدان ، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ 990 فدان ، وأن  24602 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد 1248 قطعة أرض بمساحة إجمالية 20292 فدان.

ووجه عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

كما استعرض عبد العاطى موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه إزالة 2784 مخالفة على مساحة 171 ألف متر مربع ، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية ، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

 


الرى

النيل

التعديات

نهر النيل



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