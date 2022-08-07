‫الرى تشن حملة لإزالة 18 مخالفة على المصارف الزراعية بالبحيرة

كتبت أسماء نصار

شنت الادارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا ممثلة فى الادارة العامة لصرف شمال البحيرة حملة لإزالة التعديات على المصارف تم خلالها تنفيذ 18 قرار إزالة بمساحة 280 م2 عبارة عن منشآت خرسانة مسلحة ومبانى بزمام هندسة صرف ادكو.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف، موجهاً بضرورة الاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف ،ومتابعة عدم تكرار التعدى وإزالة كافة التعديات فى مهدها.

أوضح عبد العاطى أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.