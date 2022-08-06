اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 03:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

‫الرى: إزالة 3 مخالفات لمنشآت خرسانية بمساحة 252 مترا مربعا على مصرف بالبحيرة

السبت، 06 أغسطس 2022 03:40 م
‫الرى: إزالة 3 مخالفات لمنشآت خرسانية بمساحة 252 مترا مربعا على مصرف بالبحيرة إزالة منشآت خرسانية على مصرف بالبحيرة
كتبت ــ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا حملة لإزالة التعديات على المصارف، تم خلالها إزالة 3 مخالفات لمنشآت خرسانية بمساحة 252 مترا مربعا بزمام هندسة صرف أبو حمص بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة.
 
وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أى ازدحامات فى المصارف، موجهاً بضرورة الاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، ومتابعة عدم تكرار التعدى وإزالة كافة التعديات في مهدها.
 
أوضح عبد العاطى، أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.
 
 
image0
 
 
image1
 
 

image2
 
 

وزارة الرى

هيئة الصرف

المصارف الزراعية

الصرف الزراعى



الموضوعات المتعلقة

اجتماع فى وزارة الرى مع 50 ممثلا لمنظمات دولية للترويج لجناح المياه فى COP27

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:15 ص

وزير الرى: رفع درجة الاستعداد بين أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات

الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:38 ص

اعرف أهم تفاصيل مبادرة "حياة كريمة" فى مشروعات وزارة الرى

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:00 ص

البنك الدولى يختتم ورشة عمل "إدارة الفيضان والجفاف" بالتعاون مع وزارة الرى

الأحد، 31 يوليه 2022 02:59 م

تطهير مبنى وزارة الرى والتشديد على إجراءات النظافة و التعقيم

السبت، 30 يوليه 2022 05:35 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة