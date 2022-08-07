وحدة مدارس النيل: قبول الطلاب لا يتطلب تقديم تسلسل دراسى لمكتب تنسيق الجامعات

وجهت وحدة مدارس النيل التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم، رسالة لأولياء أمور طلاب مدارس النيل المصرية الدولية، بشأن القرار الوزاري رقم 2180 للعام الجامعى 2022 -2023، للتأكيد على عدة نقاط، موضحة أن القواعد العامة لطلاب جميع الشهادات، يتم تنسيق وترشيح الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية و الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والأزهرية وغيرها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد مرة واحدة فقط.

وأكدت أن نظام وقواعد قبول طلاب النيل، تشير إلى عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية بتقديم تسلسل دراسى يثبت قضاء الطلاب أثنى عشر عاما فى التعليم قبل الجامعى أسوة بالطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية.