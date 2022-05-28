وحدة مدارس النيل تنشر 19 معلومة عن نظام التعليم والدراسة والتقييم

كتب ـ محمود طه حسين

نشرت وحدة مدارس النيل المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى 19 معلومة تفاصيل الدراسة والتقييم ونظام التعليم بالمدارس كالتالى:

- ما هي مدارس النيل المصرية الدولية؟.

• مدارس النيل المصرية الدولية هي مدارس مصرية تم تأسيسها ليقدم من خلالها أول شهادة مصرية مصممة بمعايير دولية، معترف بها في كل الجامعات المصرية والعديد من الجامعات العالمية، وهى مدارس تقدم خدمات تعليمية دولية عالية الجودة.

• تتبع المدارس وزارة التربية والتعليم المصرية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، والتي بدورها تقدم الإرشاد المهني والدعم الفني للمدارس، كما تتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محلياً، وتتولى هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج اعتماد شهاداتها من الخارج .

• يعود إنشاء عدد أول 5 مدارس تطبق نظام النيل التعليمي إلي عام 2010 في ( العبور – أكتوبر – المنيا- قنا – بورسعيد ) ثم أتبع ذلك إنشاء عدد 9 مدارس ( دمياط الجديدة – السادات – الأقصر (طيبة ) – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة - الشروق – الياسمين ( التجمع ) – الأندلس ( التجمع ) – الشيخ زايد ) ليبلغ عدد المدارس الآن عام 2022 أربعة عشر مدرسة على مستوى جمهورية مصر العربية.

- ماهي مناهج النيل المصرية؟

• مناهج النيل المصرية، هي مناهج دولية مصممة بالتعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية، والتدريس بها ثنائي اللغة حيث تدرس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية وباقي المواد باللغة الإنجليزية، وقد تمت مراجعة المناهج من قبل مستشارين و متخصصين مصريين وأجانب.

يعتمد تصميم مناهج النيل المصرية علي :

1- الحصول على جودة التعليم الدولى دون التأثير سلباً على الهوية الوطنية حيث تجمع بين مواد التعليم الدولى فى اللغات والرياضيات والعلوم بالإضافة إلى المواد القومية ( اللغة العربية – والتاريخ – والجغرافيا – التربية الوطنية ).

2- مناهج النيل هي مناهج تكاملية متراكمة لاكتساب المهارات وتنميتها ونقدها، وذلك من خلال فلسفة نظام النيل التعليمي القائمة علي التعلم النشط واكتساب المهارات المتكاملة وليس الحفظ والتلقين أو التسميع.

3- تنمية مهارات البحث والتطبيق لتغيير ثقافة التعليم النظرى وترسيخ ثقافة التعلم بدلا من التعليم والتلقين وذلك من خلال أهداف تعلم تم إعداداها بعناية من قبل خبراء التعليم بجامعة كامبريدج (الشريك الأجنبى لوحدة شهادة النيل ) بالمشاركة مع نخبة من الخبراء المصريين و ذلك لتتوافق المناهج و الطبيعة المصرية التي لابد من مراعاتها .

4- تعمل مناهج النيل على إكساب الطالب المهارات الكافية و التي تناسب ما نعيشة من تقدم علمي وحياتي مثل (الثقافة المعلوماتية – ومهارات المبادرة والقيادة وتحمل المسؤلية ).

5- تنمي مناهج النيل وطرق تدريسها روح التعايش السلمى والمواطنة وتقبل الآخر ورفض التمييز و العمل علي المساواة بين الجميع.

6- يتم تقسيم العام الدراسي في مدارس النيل علي 6 فترات يتم تدريس كل فترة علي مدار ستة أسابيع بإجمالي عدد 36 أسبوعا، تشتمل علي العملية التدريسية ثم تقييم نهاية العام والذي يشمل كل ما تم تدريسه منذ بداية العام الدراسي وهذا النظام يتم تطبيقة منذ نشأة منظومة النيل التعليمية بمصر بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج عام 2010.

- ما هو نظام التقويم والتقييم بمدارس النيل؟

• التقويم بمدارس النيل المصرية الدولية هو تقويم مستمر يدور حول محورين هما التقويم البنائي و التقويم النهائي .

• التقويم البنائي وهو قياس مدي تحقق مخرجات التعلم مع الطلاب و ذلك النوع من التقويم هو ما يتم طوال العام الدراسي من خلال عدة معطيات مثل المشروعات والأبحاث والواجبات التي يُكَلَف بها الطالب.

• التقويم النهائي ويشمل علي التقييمات في نهاية العام وهي تنقسم إلي نوعين من التقييمات:

• الصف الأول والثاني والثالث دون امتحانات نهائية ولكن التقويم يكون مستمراً طوال العام.

• من الصف الرابع و حتي الثاني عشر يشمل علي إمتحان نهائي في كل ما درسه الطالب طوال العام الدراسي.

• مناهج النيل التعليمية تعتمد على تعدد المصادر، وهذا ما يُعًد أحد أعمدة القوة في المناهج فالدراسة بمناهج النيل لا تعتمد علي الكتب فقط كمصدر أساسي للتعلم فالكتب إحدى مصادر التعلم، إلا أن المناهج تعتمد علي الدمج بين المعرفة والمهارة في استخلاص المعلومة من مصادر متعددة فالمناهج قائمة علي التكامل بحيث يكون للطالب رؤية في ما يقوم بتعلمه.

• تدريس اللغات يرتكز على تنمية مهارات (الاستماع – التحدث – القراءة – الكتابة ) .

الرؤية المستقبلية لمدارس النيل المصرية الدولية:

• تعتمد على مدخلين وهما: التطوير القطاعى الشامل والجودة الشاملة، كما تستند على سبعة محاور أساسية هـــى :

1. مدرسة فعالة تقدم تعليماً عالي الجودة لكل متعلم، في بيئة تعليمية غير نمطية ترتكز على المتعلم، وتقوم على وسائل ، وأساليب ، واستراتيجيات التعلم الحديثة ، واستخدام تكنولوجيا الاتصال بما يمكِّن المتعلم من التزود بمهارات التعلم الذاتي ،والتفكير العلمي ، والتفكير الناقد والمهارات الحياتية.

2. معلم.