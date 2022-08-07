وقال مساعد الرئيس الأوكرانى - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفروم" الأوكرانية "تظهر العديد من الدول شجاعة في الوقت الحالي أكثر من نصف دول مجموعة العشرين".. مضيفا "مثل جمهورية مقدونيا الشمالية، تمنح أوكرانيا كتفا داعما في شكل دبابات وطائرات".