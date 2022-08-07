محافظ الغربية يشهد المؤتمر الوطني الأول للنشء بالغربية

الغربية عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، بالمركز الثقافي بطنطا، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للنشء بالغربية والذي تنظمه الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، الدكتور أحمد حماد عضو مجلس الشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي كلمته وجه محافظ الغربية الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على تنظيم هذا المؤتمر وهذا ليس بالجديد عليها وخاصة في ظل جمهورية الإنسان، الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي المصري الجديد، فكل التحية والتقدير لرئيس الجمهورية لما يقوم به من إنجازات وخاصة في ملف بناء وتنمية النشء والشباب، فطلائع مصر هم من سيجنون ثمار الجمهورية الجديدة، وعليهم مسئولية مشاركة وطنهم في هذه النهضة من خلال التعرف على المشاريع التي تنفذ في كل مكان من أرض مصر وذلك في سبيل تنمية مشاعر الولاء والانتماء لوطنهم.

واستكمل رحمي كلمته للنشء مستشهدا بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر أم الدنيا وهتبقا قد الدنيا، فهي حقا بلد عظيم حباها الله بالموقع، التاريخ، الحضارة، القيادة الرشيدة وشعب أوصى به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فعلينا جميعا أن نفخر بها كوننا مصريين كما قال الزعيم سعد زغلول "لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا"، فعلينا الحفاظ على بلدنا ومقدراتها، نفخر بتاريخنا، شعبنا، جيشنا، مشاريعنا وجمهورياتها الجديدة.

وأختتم رحمي كلمته قائلا مصر دائما في القلب وهي الهدف الرئيسي، فلا تستمعوا للإشاعات التي تهدف لزعزعة البلاد، مستشهدا بقول الرئيس "نحن بلد مسالمة وليست مستسلمة، قوية وليست غاشمة" … حبوا مصر ورددوا معي تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر.

ومن جانبه أكد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة خلال كلمته أن فكرة المؤتمر تنفذها وزارة الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية، لتدريب وتأهيل عدد من النشء على مستوى كل محافظة من خلال إكسابهم مجموعة من المهارات لصقل وبناء وتطوير الشخصية المصرية لإفادة أنفسهم ومجتمعهم على المدى البعيد، فالمؤتمر يهدف في المقام الأول لرفع وعي وثقافة النشء وتعزيز قدراتهم تمهيدا لدورهم في بناء مستقبل واعد ومشرق في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها فخامة الرئيس وتستهدف أولا بناء الإنسان المصري.

وتحدث الدكتور حسام بندق والدكتور عن محاور المؤتمر وهي (إنجازات الدولة المصرية، رؤية مصر 2030، القيم المجتمعية، الثقافة والفنون، دور النشء في خدمة المجتمع، الأسرة المصرية وحقوق الطفل، الأمن السيبراني، ثقافة الحوار وتقبل الآخر، الرياضة وبناء الشخصية، وبناء الوعي ومكافحة الشائعات) واختتم اللقاء بالمناقشات وعرض التوصيات.

وشمل الحفل مجموعة من الفقرات بدأت بالسلام الجمهوري، القرآن الكريم وتخلله مجموعة من الفقرات الفنية تضمنت اسكتش مسرحي، استعراض "مصر جميلة"، شعر "آدي الحكاية"، أغنية "اسمي مصري" لفريق الصم والذي نالت إعجاب الجميع.