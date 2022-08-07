مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على مناقشة مشروع قانون للتخفيف من انبعاثات الكربون

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية دون المزيد من التفاصيل .

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس برنامجًا جديدًا لخفض انبعاثات الميثان من قطاع النفط والغاز، وذلك في إطار سعي الدولة للمضي قدمًا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي (2050).

وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية أول أمس الجمعة أن الولايات المتحدة رصدت تمويلًا يصل إلى 32 مليون دولار من أجل البحث والتطوير لتقنيات جديدة، للمساعدة في اكتشاف انبعاثات غاز الميثان وقياسها وتقليلها عبر مناطق إنتاج النفط والغاز الطبيعي .

وتدعم الولايات المتحدة هدف خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، مقارنة مع مستويات عام 2020، وهو إحدى نتائج قمة المناخ الأخيرة (كوب 26) .