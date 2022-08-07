اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 11:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الشعب الصومالى يعقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

الأحد، 07 أغسطس 2022 10:46 ص
مجلس الشعب الصومالى يعقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد مجلس الشعب الصومالي، اليوم الأحد، جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الصومالي الجديد حمزة عبدي بري، في الثاني من الشهر الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن رئيس الوزراء الصومالي قد دعا نواب مجلس الشعب إلى منح الثقة لحكومته الجديدة من أجل البدء في أداء الواجبات الموكلة إليهم.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الجديدة تضم 25 وزيرًا، بالإضافة إلى وزراء دولة، ونواب وزير.

وأشارت الوكالة الصومالية - في وقت سابق - إلى أن التشكيل الوزاري الجديد يضم وزراء سابقين وسياسيين بارزين، كما احتفظ بعضهم بمنصبهم في حكومة محمد حسين روبلي.

وأوضحت أنه تم استحداث وزارة جديدة هي وزارة البيئة وتغير المناخ، كما تم إلغاء وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث الطبيعية، فيما تم دمج وزارتي العدل والدستور لتكون وزارة واحدة.

ومن المتوقع أن يعرض تشكيلة الحكومة الجديدة على أعضاء البرلمان الفيدرالي لنيل الثقة خلال الأيام المقبلة.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد كلف، في يونيو الماضي، حمزة عبدي بري بتشكيل الحكومة الجديدة.

 


مجلس الشعب الصومالي

الصومال

الحكومة الصومالية

حسن شيخ محمود



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة