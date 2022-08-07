اليوم السابع
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متلازمة شعر "المقشة" تصيب طفلة بريطانية ضمن 100 شخص بالعالم

الأحد، 07 أغسطس 2022 02:35 م
متلازمة شعر "المقشة" تصيب طفلة بريطانية ضمن 100 شخص بالعالم متلازمة شعر المقشة
كتبت أمل علام

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كشفت مجلة Newsweek، عن متلازمة نادرة تجعل شعر الأطفال يشبه المقشة أو الممسحة، حيث أصابت هذه المتلازمة ليلى ديفيس "18 شهرًا" وأصبح شعرها الأشقر الفاتح يتحدى كل محاولات التمشيط بشكل مستقيم.

متلازمة شعر المقشة ومدى علاجها
متلازمة شعر المقشة ومدى علاجها

 

وقالت المجلة، إن هذه المتلازمة تصيب 100 شخص فقط حول العالم، فما هي متلازمة "شعر الممسحة"؟

متلازمة الشعر غير القابل للتصفيف بشكل مسطح يمكن أن تتحسن في سن المراهقة، تم تشخيص طفلة بريطانية يبدو شعرها كأنه ممسحة، بأنها واحد من 100 شخص فقط في العالم يعانون من "متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط بشكل مسطح"، والتي يطلق عليها أيضًا متلازمة "الشعر الزجاجي المغزول" ويشار إليها اختصارًا بـ UHS، وفقًا لما نشرته مجلة "نيوزويك" Newsweek الأميركية.

تبلغ ليلى ديفيس من العمر 18 شهرًا ويتحدى شعرها الأشقر الفاتح كل محاولات التمشيط بشكل مستقيم، بحسب ما ذكرته الأم شارلوت ديفيس، 28 عامًا، فإن ابنتها تم تشخيصها رسميًا بمتلازمة شعر المقشة  UHS، وهي حالة تتميز بشعر جاف ومتجعد لا يمكن تمشيطه بشكل مسطح.

وأوضحت المجلة، إن المتلازمة UHS   تتطور مرحلة الطفولة، غالبًا بين الرضاعة وسن 3 سنوات، ولكن يمكن أن تظهر في وقت متأخر حتى سن 12 عامًا، وتتحسن عادة في مرحلة المراهقة، يميل الأطفال الذين يصابون به إلى أن يكون لون شعرهم فاتح.

أوضحت شارلوت، أنه تم إطلاق ألقاب على طفلتها ليلى تشبهها بـ"بوريس جونسون وألبرت أينشتاين"، موضحة أن الحالة بدأت في الظهور بينما تقترب ليلى من عمر "سنة واحدة وبعدها بدأ الشعر ينمو أكثر فأكثر بهذا الشكل".

وأفصحت الأم أنها في بادئ الأمر كانت "في حالة إنكار وواصلت القول إن الأمر سيزول ويتحسن"، وأعربت عن فخرها حقًا لنجاح الأطباء في التشخيص "لأنه نادر للغاية"، مشيرة إلى أن جزءا من سبب تأخرها في إجراء الاختبار لابنتها هو أن هناك 100شخص فقط مصابين به في العالم" ومن ثم فإنه لم تكن لديها أي فكرة مسبقة عن احتمال أن تكون ابنتها مصابة بمتلازمة ما.

وأعربت الأم شارلوت، عن أملها في أن تكبر طفلتها مدركة "كم هو رائع أن تبدو مختلفة عن الآخرين".

وفقًا للمركز الأمريكي لمعلومات الأمراض الوراثية والنادرة GARD، إن متلازمة شعر الممسحة UHS هو "اضطراب نادر في جذع الشعر في فروة الرأس، وهي حالة "تتميز عادةً بشعر أشقر فضي أو بلون القش غير منظم، يبرز من فروة الرأس، ولا يمكن تمشيطه بشكل مسطح. "

أضاف المركز الأميركي أيضًا أنه "يبدو أن المتلازمة تحدث لأسباب وراثية متنحية، ولكن ربما توجد أيضًا حالات موروثة بطريقة وراثية سائدة، حيث توجد جينات أخرى تشارك في تكوين الشعر. وغالبًا ما تتراجع الحالة تلقائيًا في أواخر مرحلة الطفولة".


متلازمة شعر المقشة

الممسحة

شعر يشبه المقشة

ما لا تعرفه عن شعر الممسحة

شعر المقشة

طفلة بريطانية مصابة بشعر يشبه المقشة



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