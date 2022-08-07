كيف ستحول محافظة القاهرة شارع الأشراف لمزار سياحى؟.. اعرف التفاصيل

كتب ــ سيد الخلفاوى

تنفذ محافظة القاهرة مشروع تطوير للربط بين مزارات آل البيت والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة زوار القاهرة القادمين من جميع محافظات الجمهورية، مثل "مسجد السيدة نفيسة – مسجد السيدة زينب – مسجد السيدة عائشة" وغيرها، بالإضافة إلى الآثار الإسلامية مثل مساجد "مسجد أحمد ابن طولون، قبة الأشرف" وغيرها.

ويعرض "اليوم السابع" أهم التفاصيل عن المشروع..

ـ سيتم تحويل شارع الاشراف لنموذج اخر من شارع المعز.

ـ تم ترميم المزارات الدينية بمشروع المسار.

ـ جارى توحيد واجهات العقارات بالمسار.

ـ سيتم تشغيل سيارات كهربائية لنقل الزوار في رحلات يومية تشمل المرور على أشهر أضرحة آل البيت.

ـ المسار يبدأ بمسجد السيدة زينب، ثم مسجد أحمد ابن طولون – مزارات شارع الأشراف "مسجد السيدة سكينة – مسجد السيدة رقية – مقام سيدى ابن سيرين – مقام السيدة عاتكة – قبة الأشرف خليل- قبة فاطمة خاتون"، ومسجد السيدة عائشة ومسجد السيدة نفيسة.

ـ ستعمل السيارات الكهرباء على نقل الزوار يومى الجمعة والسبت عقب صلاة الجمعة.

ـ يتم تنفيذ خطة لتحويل شارع الأشراف بالسيدة زينب كنموذج ثانى لشارع المعز.

ـ يتم تنفيذ 15 عربة مأكولات ومشروبات بمتنزه الخليفة بشارع الأشراف.

ـ يتم حاليا تخصيص أماكن انتظار السيارات وموقف عربات الكهرباء الخاصة بالمسار خلف مسجد أحمد ابن طولون.

ـ التكلفة الإجمالية للمشروع 150 مليون جنيه.