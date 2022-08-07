اليوم السابع
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كيف ستحول محافظة القاهرة شارع الأشراف لمزار سياحى؟.. اعرف التفاصيل

الأحد، 07 أغسطس 2022 08:00 ص
كيف ستحول محافظة القاهرة شارع الأشراف لمزار سياحى؟.. اعرف التفاصيل شارع الأشراف
كتب ــ سيد الخلفاوى

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تنفذ محافظة القاهرة مشروع تطوير للربط بين مزارات آل البيت والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة زوار القاهرة القادمين من جميع محافظات الجمهورية، مثل "مسجد السيدة نفيسة – مسجد السيدة زينب – مسجد السيدة عائشة" وغيرها، بالإضافة إلى الآثار الإسلامية مثل مساجد "مسجد أحمد ابن طولون، قبة الأشرف" وغيرها.

ويعرض "اليوم السابع" أهم التفاصيل عن المشروع..

ـ سيتم تحويل شارع الاشراف لنموذج اخر من شارع المعز.

ـ تم ترميم المزارات الدينية بمشروع المسار.

ـ جارى توحيد واجهات العقارات بالمسار.

 ـ سيتم تشغيل سيارات كهربائية لنقل الزوار في رحلات يومية تشمل المرور على أشهر أضرحة آل البيت.

ـ المسار يبدأ بمسجد السيدة زينب، ثم مسجد أحمد ابن طولون – مزارات شارع الأشراف "مسجد السيدة سكينة – مسجد السيدة رقية – مقام سيدى ابن سيرين – مقام السيدة عاتكة – قبة الأشرف خليل- قبة فاطمة خاتون"، ومسجد السيدة عائشة ومسجد السيدة نفيسة.

ـ ستعمل السيارات الكهرباء على نقل الزوار يومى الجمعة والسبت عقب صلاة الجمعة.

ـ يتم تنفيذ خطة لتحويل شارع الأشراف بالسيدة زينب كنموذج ثانى لشارع المعز.

ـ يتم تنفيذ 15 عربة مأكولات ومشروبات بمتنزه الخليفة بشارع الأشراف.

ـ يتم حاليا تخصيص أماكن انتظار السيارات وموقف عربات الكهرباء الخاصة بالمسار خلف مسجد أحمد ابن طولون.

ـ التكلفة الإجمالية للمشروع 150 مليون جنيه.


محافظة القاهرة

مزارات آل البيت

مسجد السيدة زينب

شارع الأشراف

متنزهه الخليفة



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