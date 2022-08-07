فرحة بمنزل رب أسرة من ذوي الهمم لإحالة أوراق قاتليه للمفتي بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

عمت الفرحة منزل محمد فتحي العطار بقرية المنشأة الكبرى في قلين محافظة كفر الشيخ، عقب إحالة أوراق المتهمين بقتله سكبا بالبنزين وإشعال النيران، إلى فضيلة المفتي، حيث لم يرحموا عجز يديه وضعف بصره، وترك 5 من ذوي الهمم كان ينفق عليهم، لأنه كان موظفا بالشباب والرياضة.

وقال فتحى محمد فتحي العطار، إنه سعيد بإحالة أوراق المتهمين بقتل والده رحمه الله المسن، بسكب زجاجة بنزين عليه فى الشارع أمام منزلهم بقرية المنشأة الكبرى، التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف، أن والده توفى داخل مستشفى كفر الشيخ العام، عقب مرور أسبوع كامل من احتجازه بالمستشفى، مؤكدا أن والده من ذوي الهمم فلم يستطع الدفاع عن نفسه، والقضاء المصري العادل حقق له ما كان يطالب به، حق والده والقصاص العادل له، مؤكدًا أنه كان على ثقة فى عدالة القضاء المصري.

وقالت زوجة المجني عليه: الحمد لله عمت الفرحة منزلنا اليوم، بعد صدور القرار بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي، وأنها ستتلقى اليوم عزاء زوجها.

وقال أحمد العطار، المحامي ابن عم المجني عليه، إنه يشكر القضاء المصري على الحكم التاريخي اليوم بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي، فلم يرحم المتهمين عجز المجني عليه في يديه فسكبوا عليه البنزين وأشعلوا النار فيه.

قررت محكمة جنايات فوه، بمحافظة كفر الشيخ، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد فهمي يونس، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هيثم محمود أبو حطب، السيد عباس السيد، سكرتارية أحمد جبر إبراهيم، بإحالة أوراق شقيقين إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم.

وحملت أحداث القضية رقم 8616 لسنة 2021 جنايات قلين، والمقيدة برقم 4069 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، والتي تمت أحداثها بقرية المنشية الكبري التابعة لمركز قلين.

البداية كانت في 30 يونيو 2021، عندما قام كل من أ. ا. ع. م. ص، 26 عاما، نقاش ومقيم بقرية المنشية لكبري، التابعة لمركز قلين، وشقيقه عبد الله 23 عاما، باستعراض القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليهما محمد فتحي محمد العطار، ومحمد عماد شكري، وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذي، وإحرازهم أسلحة بيضاء ومواد معجلة بالاشتعال وتعريض حياتهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام.

كما تبين من قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول، محمد فتحي محمد العطار، مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم علي ذلك، وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض ومواد بترولية قابلة للاشتعال، حيث سكبوا المواد البترولية عليه فأحدثوا به الإصابات الموضحة في تقرير الصفة التشريحية، وإصابة الثاني بإشعال النيران فيه مستخدمين مادة بترولية سريعة الاشتعال، حيث كانا يشرعان في قتله هو الاخر.

كان قد تحرر محضر اليوم، حمل رقم 8616 إدارى قلين بنقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوفاة محمد فتحى العطار، 58 عاما، متأثر بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، والتنفسية، وتوقف القلب نتيجة حروق متعدد.