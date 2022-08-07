كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1532 قضية تموينية متنوعة من بينهم (406) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (76,874 طن "دقيق أبيض – مكرونة - سكر – أرز - مسلى" – 63330 قطعة "بيض مائدة" – 17000 قطعة "مستلزمات طبية" – 136 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 714 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (24 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 142 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 158 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن –70 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق –69 قضية توقف عن الإنتاج – 251 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (6,050 طن دقيق بلدى مدعم – 100 رغيف بلدى مدعم - 97 بطاقة) وضبط (29) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط 28 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 596 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع.

وضبط 2 قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (14,400) طن أقماح محلية، وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت (159 قطعة "19 قطعة صوتية – 47 قطعة ضوئية – 93 قطعة ملصق")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.