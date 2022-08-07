اليوم السابع
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زيادة أطوال شبكة الطرق 112%.. إنجازات قطاع النقل "إنفوجراف"

الأحد، 07 أغسطس 2022 02:00 م
زيادة أطوال شبكة الطرق 112%.. إنجازات قطاع النقل "إنفوجراف" زيادة أطوال شبكة الطرق 112%
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تمكنت وزارة النقل تنفيذ مئات المشاريع في مجال مشروعات الطرق، منها إنشاء طريق مزدوج في المسافة من نفق الشهيد أحمد حمدى حتى شرم الشيخ إلى جانب تطوير طريق "النفق – النقب" ومشروع تطوير طريق "109كم" حتى النفق وتنفيذ مشروع إنشاء طريق الخدمة بطريق "القاهرة – السويس الصحراوي"، وازدواج طريق "المنصورة – مدخل كوبري طلخا"، ورفع كفاءة طريق "بلقاس – الستاموني" وتطوير طريق "دهب – نويبع"، ورفع كفاءة طريق "سعام – كاترين" ورفع كفاءة وازدواج طريق "الشيخ فضل – راس غارب" ورفع كفاءة طريق "المحلة – نمرة البصل – كفر الشيخ" وكذلك طريق بنها المنصورة الحر، وطريق الصعيد الصحراوي، وغيرها. 
 

 
كما نفذت الوزارة مشروعات لإنشاء محاور عرضية متكاملة تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وتساهم في تنفيذ مخططات التنمية الشاملة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية في صعيد مصر، ومن بين المشروعات التى نفذتها وزارة النقل، محور عدلي منصور على النيل ومحور سمالوط على النيل بطول 24 كم ومحور قوص على النيل بطول 19 كم ومحور كلابشة على النيل بطول 23 كم، ومحور المحمودية بطول 21 كم ومحور الفريق العصار (مصر الجديدة- محور تحيا مصر) بطول 18 كم ومشروعات تطوير شرق القاهرة (مدينة نصر- مصر الجديدة)، وطريق بنها – المنصورة الجديد.

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