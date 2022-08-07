زيادة أطوال شبكة الطرق 112%.. إنجازات قطاع النقل "إنفوجراف"

كتب ـ سيد الخلفاوى

تمكنت وزارة النقل تنفيذ مئات المشاريع في مجال مشروعات الطرق، منها إنشاء طريق مزدوج في المسافة من نفق الشهيد أحمد حمدى حتى شرم الشيخ إلى جانب تطوير طريق "النفق – النقب" ومشروع تطوير طريق "109كم" حتى النفق وتنفيذ مشروع إنشاء طريق الخدمة بطريق "القاهرة – السويس الصحراوي"، وازدواج طريق "المنصورة – مدخل كوبري طلخا"، ورفع كفاءة طريق "بلقاس – الستاموني" وتطوير طريق "دهب – نويبع"، ورفع كفاءة طريق "سعام – كاترين" ورفع كفاءة وازدواج طريق "الشيخ فضل – راس غارب" ورفع كفاءة طريق "المحلة – نمرة البصل – كفر الشيخ" وكذلك طريق بنها المنصورة الحر، وطريق الصعيد الصحراوي، وغيرها.



