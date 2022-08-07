اليوم السابع
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أهم المعلومات عن توسعة الطريق الدائرى المرحلة الأولى.. إنفوجراف

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:00 ص
أهم المعلومات عن توسعة الطريق الدائرى المرحلة الأولى.. إنفوجراف إنفوجراف توسعة الدائرى
كتب ـ سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع"، أهم المعلومات عن أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الأولى، والتى انتهت من تنفيذها وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى. 
 
1- شملت المرحلة الأولى توسعة المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات. 
2- إجمالى ما تم توسعته فى المرحلة الأولى 76 كم. 
3- تم تخطيط الطريق بعد التوسعة. 
4- تم تركيب إنارة الطريق بأعمدة الهاي ماست. 
5- يتم دعم الطريق بمنظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة. 
6- جارى الانتهاء من تنفيذ محطات الاتوبيس الترددي BRT. 
7- أصبح الطريق 7 حارات في كل اتجاه، 6 حارات للملاكي، وحارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT . 
8- الطريف عند كوبري المنيب 8 حارات في كل اتجاه. 
 
توسعة الطريق الدائرى المرحلة الأولى
توسعة الطريق الدائرى المرحلة الأولى

 


الطريق الدائرى

الدائري

توسعة الدائري

النقل



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