اليوم السابع
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رئيس مجلس الشيوخ يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الأحد، 07 أغسطس 2022 02:40 م
رئيس مجلس الشيوخ يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز العلاقات الثنائية سفير كوريا الجنوبية ورئيس مجلس الشيوخ
كتبت رباب فتحى

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قام السفير الكوري هونج جين ووك، بزيارة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لبحث سبل تعزيز العلاقات العامة بين كوريا ومصر، بالإضافة إلى التعاون البرلماني، يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022، وفقا لبيان من السفارة الكورية الجنوبية اليوم.

 

وقال السفير هونج إن العلاقات الثنائية بين الدولتين تتوسع وتتعمق في مجالات مختلفة بما فيها مترو الأنفاق، صناعة الدفاع الوطني،  والتراث الثقافي بعد كل من زيارة رئيس البرلمان الكوري في شهر أكتوبر 2021 وزيارة الرئيس الكوري السابق شهر يناير من العام الجاري. وأكد السفير هونج أن التبادل بين الشعبين المتمثل في التبادل السياحي والثقافي والأكاديمي هو أهم التبادلات من أجل استدامة العلاقة بين كوريا ومصر.

في هذا الصدد، أعرب السفير هونج عن أماله للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن يلعب دورًا حيويًا لتطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين.  

 

ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ترحيبًا حارًا بزيارة السفير هونج إلى مجلس الشيوخ واستعراضه لتطورات العلاقات بين كوريا ومصر وأعرب عن تمنياته لتعميق العلاقات المتبادلة القائمة منها التعاون البرلماني بين الدولتين.

 

ودعا سفير كوريا الجنوبية مجلسي الشيوخ والنواب المصريين إلى دعم الشركات الكورية التي تعمل في مصر. ومن ناحيته، أعرب المستشار عبد الرازق أن الشركات الكورية في مصر شركات ناجحة وتوسع حاليا تواجدها في مصر مشيرًا إلى أنه يأمل أن يدخل المزيد من الشركات الكورية إلى مصر بناءاً على قصص النجاح الشركات الكورية الموجودة فيها.

 

 

 

 


كوريا الجنوبية

سفير كوريا الجنوبية

الشركات الكورية فى مصر

مجلس الشيوخ

السفير الكوري هونج جين ووك



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