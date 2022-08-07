رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يتعلق بوزارة الشباب والرياضة

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قرار نشر بالجريدة الرسمية بأن تعمل وزارة الشباب والرياضة على رعاية النشء والشباب وتشجيع ممارسة الرياضة من خلال التعاون ومع مؤسسات الدولة، واكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية بما يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة.
رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يتعلق بوزارة الشباب والرياضةالأحد، 07 أغسطس 2022 03:44 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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