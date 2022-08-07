اليوم السابع
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رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يتعلق بوزارة الشباب والرياضة

الأحد، 07 أغسطس 2022 03:44 م
رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يتعلق بوزارة الشباب والرياضة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قرار نشر بالجريدة الرسمية بأن تعمل وزارة الشباب والرياضة على رعاية النشء والشباب وتشجيع ممارسة الرياضة من خلال التعاون ومع مؤسسات الدولة، واكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية بما يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة.
 
 
 

الشباب والرياضة

مصطفي مدبولي

رعاية النشء



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