اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 09:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبيرة اقتصادية: أوروبا تأزمت من حرب أوكرانيا لأنها تعتمد بشكل كبير على روسيا

الأحد، 07 أغسطس 2022 09:35 م
خبيرة اقتصادية: أوروبا تأزمت من حرب أوكرانيا لأنها تعتمد بشكل كبير على روسيا ندى لافي الخبيرة الاقتصادية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت ندى لافى الخبيرة الاقتصادية، إن هناك تراجع فى الأسعار عالمياً 8.6% خلال شهر يونيو، ولكنها مستويات عالية تاريخية، فلا زالت الأسعار أعلى 13.1% فى يوليو الحالى عن العام الماضي. 

 

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "مساء دى إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضى، أن التضخم فى تراجع، ولكن نتخوف من ركود، لافتة إلى أن المشكلة فى أزمة البيض، هو ارتفاع أسعار الأعلاف التى تأتى من أوكرانيا. 

 

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن أوروبا تأزمت من النزاع الروسى الأوكرانى، لأنها تعتمد بشكل كبير على روسيا لتحصل منها على النفط والغذاء الطبيعى والغذاء.

 

 

 


خبيره اقتصاديه

حرب أوكرانيا

ازمه ال بيض

الركود

التضخم



الموضوعات المتعلقة

الرئيس الفنلندي: المخاوف بشأن التصعيد في أوكرانيا تتزايد وهذا الخطر لا يزال قائما

الأحد، 07 أغسطس 2022 08:46 م

الاتحاد الأوروبى ينتقد انتهاك روسيا لقواعد السلامة النووية في أوكرانيا

الأحد، 07 أغسطس 2022 02:37 م

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..مجلس الشعب الصومالى يعقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة..دونيتسك:أوكرانيا تطلق 13 قذيفة على "كويبيشيفسكى"..رئيس كوت ديفوار يصدر عفوا رئاسيا عن لوران جباجبو

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:00 م

بولندا تعلن استقبال 5.3 مليون لاجئ من أوكرانيا حتى الآن

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:03 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة