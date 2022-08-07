خبيرة اقتصادية: أوروبا تأزمت من حرب أوكرانيا لأنها تعتمد بشكل كبير على روسيا

قالت ندى لافى الخبيرة الاقتصادية، إن هناك تراجع فى الأسعار عالمياً 8.6% خلال شهر يونيو، ولكنها مستويات عالية تاريخية، فلا زالت الأسعار أعلى 13.1% فى يوليو الحالى عن العام الماضي.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "مساء دى إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضى، أن التضخم فى تراجع، ولكن نتخوف من ركود، لافتة إلى أن المشكلة فى أزمة البيض، هو ارتفاع أسعار الأعلاف التى تأتى من أوكرانيا.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن أوروبا تأزمت من النزاع الروسى الأوكرانى، لأنها تعتمد بشكل كبير على روسيا لتحصل منها على النفط والغذاء الطبيعى والغذاء.