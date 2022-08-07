جمعية القلب الأمريكية: الوحدة تجعلك أكثر عرضة للنوبة القلبية والسكتة الدماغية

كتبت فاطمة خليل

حذر بيان علمي جديد صادر عن جمعية القلب الأمريكية من أن العزلة الاجتماعية والوحدة تجعل الناس أكثر عرضة بنسبة 30% للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفاة، بحسب موقع "Health".

وقال الدكتور كريستال وايلي سيني، الذي ترأس الفريق الذي كتب البيان: "على مدى أربعة عقود من البحث، أثبتت الدراسات بوضوح أن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة مرتبطان بنتائج صحية ضارة، ونظرًا لانتشار الانفصال الاجتماعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فإن تأثير ذلك على الصحة العامة كبير جدًا".

ما يقرب من ربع البالغين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر معزولون اجتماعيًا، وقد يكون ما يصل إلى 47٪ وحيدًا ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.



ويزداد الخطر مع تقدم العمر بسبب عوامل مثل التقاعد والترمل.

وبحسب دراسة استقصائية أجرتها جامعة هارفارد فإن الجيل الأكثر وحدة هو الجيل Z - الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عامًا - والذين قد يكونون أيضًا الأكثر عزلة.



سبب محتمل: يقضون وقتًا أطول على وسائل التواصل الاجتماعي ووقتًا أقل في الانخراط في أنشطة شخصية مفيدة.

ويبدو أن الوباء زاد الطين بلة بين الشباب وكبار السن ، وكذلك النساء والفقراء.



قال سين ، كبير المسؤولين عن المساواة الصحية والتنوع والشمول في جامعة كاليفورنيا سان دييجو هيلث: "على الرغم من أن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة مرتبطان، إلا أنهما ليسا نفس الشيء". "يمكن للأفراد أن يعيشوا حياة منعزلة نسبيًا ولا يشعرون بالوحدة، وعلى العكس من ذلك، قد يظل الأشخاص الذين لديهم العديد من الاتصالات الاجتماعية يعانون من الوحدة".



العزلة الاجتماعية هي وجود اتصال شخصي قليل مع الأشخاص من أجل العلاقات الاجتماعية، مثل العائلة أو الأصدقاء أو أفراد من نفس المجتمع والوحدة هي عندما تشعر أنك وحيد أو أن اتصالك بالآخرين أقل مما تريد.

وللتحقق من العلاقة بين العزلة الاجتماعية وصحة القلب والأوعية الدموية وصحة الدماغ ، وجد الباحثون أن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة من العوامل المتكررة ولكن لا تحظى بالتقدير والتي تؤثر على القلب والأوعية الدموية والدماغ.



يرتبط الافتقار إلى الروابط الاجتماعية بارتفاع خطر الوفاة المبكرة لأي سبب، خاصة عند الرجال.

كان الأشخاص الذين كانوا أقل ارتباطًا اجتماعيًا أكثر عرضة لأعراض جسدية للتوتر المزمن العزلة والوحدة مرتبطان بزيادة الالتهاب.



عند تقييم عوامل الخطر للعزلة الاجتماعية ، من المهم أن نتذكر أن الاكتئاب قد يسبب العزلة ، والعزلة قد تجعل الاكتئاب أكثر احتمالا.



ترتبط العزلة الاجتماعية في مرحلة الطفولة بزيادة عوامل الخطر على صحة القلب ، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات السكر في الدم.



النقل والإسكان وسخط الأسرة والوباء والكوارث الطبيعية هي بعض العوامل الاجتماعية والبيئية التي تؤثر على التفاعلات الاجتماعية.

يشير أقوى دليل إلى وجود علاقة بين العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة والوفاة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية، مع ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة بنسبة 32٪ وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 29٪.



إن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة يرتبطان أيضًا بتوقعات أسوأ لدى الأفراد المصابين بالفعل بأمراض القلب التاجية أو السكتة الدماغية".



إلى جانب السلوكيات التي لها تأثير ضار على صحة القلب والدماغ، ترتبط العزلة والوحدة بمستويات أقل من النشاط البدني المبلغ عنه ذاتيًا وانخفاض تناول الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى ذلك، وجدت العديد من الدراسات الكبيرة روابط مهمة بين الشعور بالوحدة واحتمال أكبر للتدخين.