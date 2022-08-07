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تنسيق الجامعات 2022.. بدء الدراسة بجامعة حلوان الأهلية أكتوبر القادم بـ8 كليات

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. بدء الدراسة بجامعة حلوان الأهلية أكتوبر القادم بـ8 كليات الدراسة بجامعة حلوان الأهلية
كتب محمد صبحى

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تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.
 
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. حسام محمد كمال القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول استعدادات جامعة حلوان الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.
 
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير أوضح جاهزية جامعة حلوان الأهلية لبدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث تقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي)، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، برامج (المُختبرات الطبية، الأشعة والتصوير الطبي، تركيبات أسنان، الأجهزة الطبية الحيوية)، وتقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات برامج (المعلوماتية الطبية، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي)، وتقدم كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجي (الإعلان الرقمي، التصميم الداخلي)، وتقدم كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال برامج (الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم ذكاء وتحليل الأعمال)، وتقدم كلية الهندسة برامج (الروبوتات والميكاترونيات، الإلكترونيات التطبيقية، الأنظمة الذكية، المصانع الرقمية، العمارة والتصميم البيئي، تنسيق المواقع والتصميم العمراني)، وتقدم كلية العلوم (برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية).
 
وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة حلوان الأهلية تقع على مساحة 16.8 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية.
 
وأضاف المُتحدث الرسمي أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المباني الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.
 
هذا، وسوف تُعلن جامعة حلوان الأهلية الجديدة عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الأعوام القادمة. 
 
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